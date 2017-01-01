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Децентрализация: Сколько денег и на что выделили развитию областей

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Госбюджет-2019 выделил 30 млрд грн на развитие областей Украины.
В госбюджете 2019 заложено 30 млрд гривен на развитие областей Украины
В госбюджете 2019 заложено 30 млрд гривен на развитие областей Украины
depositphotos.com

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил на своей странице в Facebook, что на развитие областей в госбюджете 2019 заложено 30 млрд гривен, что на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году. 

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"Впервые в 2019 году, мы поддержим проекты без "твердой основы" - стартапы, которые будут реализовываться в общинах за счет ГФРР. Речь идет о проектах регионального развития, которые будут избираться на конкурсной основе и направляться на реализацию стратегий развития областного, межобластного уровня, а также в рамках секторальной поддержки Европейского союза", - рассказал Геннадий Зубко.

Так, финансировать собираются школы и детские сады, сельскую медицину, местные дороги, социальную, культурную и спортивную инфраструктуру, и прочее.

"Также запланировано, что в 2019 году собственные доходы местных бюджетов вырастут до 292,3 млрд грн", - резюмировал Зубко.

Деньги выделят даже на секторальную поддержку ЕС
Деньги выделят даже на секторальную поддержку ЕС
facebook.com

Ранее сообщалось, сколько области в Украине будут зарабатывать на туризме после реформы децентрализации. Ставки туристического налога увеличатся с 2019 года.

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Теги: децентрализация, реформа децентрализации, госбюджет 2019, городской бюджет, областной бюджет, развитие областей Украины
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