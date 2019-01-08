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В Киеве повысят тариф на холодную воду

Комментариев: 2
Киевводоканал принял решение повысить оплату до 20,832 грн еще в декабре 2018 года.
Киевводоканал увеличит оплату за холодную воду
Киевводоканал увеличит оплату за холодную воду
depositphotos.com

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысит тариф на услуги Киевводоканала за водоснабжение и водоотведение, передает Сегодня.

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Проекты НКРЭКУ были приняты на общем заседании в Киевводоканале по решению вопроса об увеличении тарифа 21 декабря 2018 года.

Так, тариф для киевлян на водоснабжение и водоотведение составит 20,832 за 1 куб м (НДС 3,472 грн), на услуги централизованной поставки холодной воды и водоотведения 22,212 грн за 1 куб м (НДС 3,702 куб м).

Когда тарифы вступят в действие на заседании не уточняли.

Ранее сообщалось, что по мнению эксперта, газ в Украине дешеветь не будет. Он считает, что предпосылок к снижению тарифа не существует.

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Теги: Киевводоканал, тарифы на холодную воду, тарифы на водоснабжение, повышение тарифов, Киев, столица
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.01.2019, 11:37
Оценка:  0
гость
Другой вопрос в том,что с ценами на комуналку и продукты...16 тысЯч это мизер
гость  (аноним)  08.01.2019, 11:36
Оценка:  -1
гость
В Киеве зп от 8000 грн
.Два работающих от 16000 доход,ком.услуги 2500 можно и оплатить,приезжие за аренду платят по 8000
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