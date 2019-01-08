В Киеве повысят тариф на холодную воду

Киевводоканал принял решение повысить оплату до 20,832 грн еще в декабре 2018 года.

Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысит тариф на услуги Киевводоканала за водоснабжение и водоотведение, передает Сегодня.

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Проекты НКРЭКУ были приняты на общем заседании в Киевводоканале по решению вопроса об увеличении тарифа 21 декабря 2018 года.

Так, тариф для киевлян на водоснабжение и водоотведение составит 20,832 за 1 куб м (НДС 3,472 грн), на услуги централизованной поставки холодной воды и водоотведения 22,212 грн за 1 куб м (НДС 3,702 куб м).

Когда тарифы вступят в действие на заседании не уточняли.

Ранее сообщалось, что по мнению эксперта, газ в Украине дешеветь не будет. Он считает, что предпосылок к снижению тарифа не существует.