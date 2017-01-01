Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кредитные долги: Сколько обязаны отдать банкам украинцы

Комментариев: 0
Общая сумма задолженности украинцев по кредитам составляет 205 млрд грн.
Украинцы должны банкам 205 млрд грн
Украинцы должны банкам 205 млрд грн
depositphotos.com

Украинцы задолжали банкам и другим финансовым учреждениям около 205 млрд гривен, передает Сегодня. Отмечается, что в 2018 году граждане заняли на 40% больше, чем в 2017 году. 

Читай также: Украинские банки опубликовали показатели финансовой устойчивости

Из них потребительские кредиты составляют треть, то есть люди делают займы на ежедневные покупки, лечение, мелкие бытовые вещи или ремонты.

Эксперты отмечают, что спрос на товары не вырос, что может свидетельствовать причине кредитов – рост цен.

Ранее сообщалось, что Франция выделит 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя. Существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансов для проведения ремонта и модернизации.

Поделись:
Теги: кредит, кредит в банке, кредитование, задолженность по кредитам, задолженность, займы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь