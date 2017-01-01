Кредитные долги: Сколько обязаны отдать банкам украинцы

Общая сумма задолженности украинцев по кредитам составляет 205 млрд грн.

Украинцы задолжали банкам и другим финансовым учреждениям около 205 млрд гривен, передает Сегодня. Отмечается, что в 2018 году граждане заняли на 40% больше, чем в 2017 году.

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Из них потребительские кредиты составляют треть, то есть люди делают займы на ежедневные покупки, лечение, мелкие бытовые вещи или ремонты.

Эксперты отмечают, что спрос на товары не вырос, что может свидетельствовать причине кредитов – рост цен.

Ранее сообщалось, что Франция выделит 64 млн евро на водоснабжение Мариуполя. Существующая схема водоснабжения Мариуполя устарела и требует значительных финансов для проведения ремонта и модернизации.