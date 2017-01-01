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Украинцы задолжали более 12 млн грн за вождение в нетрезвом виде

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Всего за 2018 год Национальной полицией было составлено 1180 протоколов за управление в состоянии опьянения.
Приблизительная сумма штрафов за пьяное вождение составляет 12 млн 36 тыс грн
Приблизительная сумма штрафов за пьяное вождение составляет 12 млн 36 тыс грн
depositphotos.com

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Национальная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook, что в 2018 году было составлено 1180 протоколов за управление в состоянии опьянения по статье 130 Кодекса Украины про административные нарушения.

Так, общая сумма штрафов по протоколам может составлять приблизительно 12 млн 36 тыс гривен.

"Будьте ответственными, не создавайте опасность для себя и окружающих", - призвали в Нацполиции.

С начала 2018 года было составлено 1180 протоколов за вождение в нетрезвом виде
С начала 2018 года было составлено 1180 протоколов за вождение в нетрезвом виде
facebook.com/UA.National.Police

Ранее сообщалось, что ВР жестко повысила штрафы за пьяное вождение. Новые правила войдут в силу совсем скоро - через три месяца после того, как их официально опубликуют.

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Теги: Национальная полиция, пьяное вождение, штраф за вождение в нетрезвом виде украина
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