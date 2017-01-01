Полиция поймала коммунальщика в Черновцах на взятке в 25 тыс грн
Факт вымогательства должностным лицом коммунального предприятия был зафиксирован работниками Следственного управления ГУПН в Черновицкой области совместно с территориальным подразделением Департамента защиты экономики НПУ.
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48-летний начальник вымогал 25 тысяч гривен с частного предпринимателя, которому обещал обеспечить беспрепятственное составление договора покупки-продажи грузового автомобиля для потребностей предприятия.
Нарушителя было поймано во время непосредственной передачи денег и помещено в изолятор временного задержания.
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По данному факту следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, сколько взяток давали пограничникам за 2018 год. В общем зафиксировано около 800 случаев предложений о взятке в ушедшем году.
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