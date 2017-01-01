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Названы самые дорогие в мире продукты питания

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Стейк из мраморного мяса стоит 2800 долларов, а дыня от 23 до 26 тыс долларов за штуку.
Одними из самих дорогих продуктов питания являются белые трюфели
Одними из самих дорогих продуктов питания являются белые трюфели
Getty Images

Существуют продукты, которые в буквальном смысле на вес золота. Так, Naked Science озвучили 5 видом продуктов питания, за которые люди готовы платить огромные деньги. 

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Грибы Мацутакэ

Гурманы утверждают, что вкус грибов Мацутакэ не может ни с чем сравнится, но такой дорогой он из-за своей редкости. Гриб растет только в дикой природе и только под определенным видом хвойных деревьев, самостоятельно вырастить его невозможно.

Так, фунт грибов Мацутакэ может достигать стоимости в 1000 фунтов, где, например, 1 гриб стоит 100 долларов.

Мраморное мясо 

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Мраморная говядина названа так из-за внешнего вида, так как выглядит как мрамор. Такой вид мяса может быть только у определенного рода коровы или быка. Их специально выращивают в Японии в регионе Кобэ, где животное выпасают строго в чистых полях, далее обездвиживают и кормят рисовым зерном. Чаще всего корову или быка при этом поят особым видом пива или даже сакэ.

Также заботятся о том, чтобы у животного не образовалось пролежней.

Мясо обжаривается по особой технологии без масла и заменой обычной соли на морскую. Один такой стейк можно приобрести за 2800 долларов.

Арбуз Дэнсукэ 

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Еще один дорогой вид продуктов выращивают также в Японии в провинции Акайдо – арбуз Дэнсукэ. Арбуз имеет необычный вид – снаружи он полностью черный, но внутри вкус такой же как у арбуза обыкновенного. Прославился он тем, что выращивать его сложно, потому в год он дает всего лишь 60-70 плодов.

Приобрести арбуз можно исключительно на аукционах, где за штуку просят 6 тыс долларов.

Дыня Юбари 

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Отмечается, что дыня имеет такое название только из-за внешнего сходства с дыней и принадлежности к семейству тыквенных. Но гурманы отмечают, что вкусом она напоминает что-то среднее между дыней и тыквой, но очень нежная, мягкая и сочная.

За одну дыню просят рекордную сумму от 23 до 26 тысяч долларов.

Белый трюфель 

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Традиционно трюфель считается самым желанным грибом. Они также редкие, искусственно вырастить не удастся, а собрать их не просто, так как растут они только под землей. Трюфели собирают с помощью специально обученных собак.

Цены на них варьируются в зависимости от веса и желаний продавца, но отмечается, что в 2004 году на аукционе продали 850 граммовый белый трюфель за 28 тыс фунтов стерлингов. Примечательно, что до покупателя трюфель так и не доехал, так как по дороге протух.

Ранее сообщалось, что рекордно большой розовый алмаз продали за 50 миллионов долларов на аукционе в Женеве.

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Теги: самые дорогие продукты, самая дорогая еда, грибы мацутакэ, мраморная говядина, мраморное мясо, арбуз дансукэ, дыня юбари, белый трюфель
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