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Обменять деньги можно будет у почтальонов и в небольших компаниях

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НБУ упростил правила валютных лицензий.
Нацбанк готов активнее давать лицензии на наличные валютообменные операции
Нацбанк готов активнее давать лицензии на наличные валютообменные операции
depositphotos.com

7 февраля 2019 года вступает в силу новый закон "О валюте и валютных операциях" и несколько профильных постановлений, где в №0 указаны условия валютообмена почтовым оператором, передает UBR. 

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Среди условий значится, что предприятие должно получать не меньше, чем 50% прибыли на рынке почтовой связи. Это позволит ограничить создание обменников почтальонами-самозванцами под нужным брендом.

Только крупные операторы могут заниматься обменом иностранных денежных знаков, то есть иметь не меньше, чем 50 структурных подразделении на половине территории Украины. Так, данное условие пока что выполняют только Укрпочта и Новая почта.

Но при этом Национальный банк оставил право за собой изучать финансовое состояние предприятия перед выдачей валютной лицензии. Это касается и изучения структуры собственности, деловой репутации и даже профессиональной пригодности руководителей. 

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Требования к не банковским финансовым учреждениям также снижены, например, минимальный капитал должен составлять 5 млн грн, что должно хватить для 50 подразделений. Но при росте учреждения, капитал тоже должен будет расти – по 5 млн грн за каждые новые 50 точек.

Ранее сообщалось, что в банкоматах и терминалах теперь можно поменять валюту. Новые правила вступили в силу с 1 января 2019 года.

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Теги: валюта, валюта в украине, валютные операции, обмен валют, валютообмен, Нацбанк
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