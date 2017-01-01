Обменять деньги можно будет у почтальонов и в небольших компаниях

НБУ упростил правила валютных лицензий.

7 февраля 2019 года вступает в силу новый закон "О валюте и валютных операциях" и несколько профильных постановлений, где в №0 указаны условия валютообмена почтовым оператором, передает UBR.

Читай также: Как выборы повлияют на доллар: Мнение экспертов

Среди условий значится, что предприятие должно получать не меньше, чем 50% прибыли на рынке почтовой связи. Это позволит ограничить создание обменников почтальонами-самозванцами под нужным брендом.

Только крупные операторы могут заниматься обменом иностранных денежных знаков, то есть иметь не меньше, чем 50 структурных подразделении на половине территории Украины. Так, данное условие пока что выполняют только Укрпочта и Новая почта.

Но при этом Национальный банк оставил право за собой изучать финансовое состояние предприятия перед выдачей валютной лицензии. Это касается и изучения структуры собственности, деловой репутации и даже профессиональной пригодности руководителей.

Читай также: Курс доллара в 2019: Экспертный прогноз

Требования к не банковским финансовым учреждениям также снижены, например, минимальный капитал должен составлять 5 млн грн, что должно хватить для 50 подразделений. Но при росте учреждения, капитал тоже должен будет расти – по 5 млн грн за каждые новые 50 точек.

Ранее сообщалось, что в банкоматах и терминалах теперь можно поменять валюту. Новые правила вступили в силу с 1 января 2019 года.