Телевизоры оказались самым популярным подарком к Новому году

Украинцы стремительно раскупали телевизоры к Новому году.

Украинские магазины гаджетов и электроники заявили, что продажи в новогодние праздники превысили продажи в Черную пятницу в ноябре, передает UBR.

В целом, больше всего среди электроники продали телевизоры китайских брендов.

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“В целом продажи ожидаемо подросли, особенно это стало заметно после 21 декабря — люди все оставляют на последний момент, и потом впопыхах хватают, что под руку попадется. У нас было три дня таких, что даже Черную пятницу переплюнули. Безусловно, это произошло за счет грамотной работы со складом и, как следствие, лучшей ценой, проведенная категорийными менеджерами работа позволила закупить необходимые товары в нужном количестве“, — рассказал маркетолог, head of digital интернет-магазина F.ua Иван Братусь.

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Так, самыми популярными являются телевизоры марок Samsung и LG, а также новый бренд Kivi показал прирост продаж в 300%.

Ранее сообщалось, что украинцы потратили рекордную сумму на технику и электронику. За неполный год на телефоны, телевизоры и бытовую техники население потратило 64 миллиарда гривен.