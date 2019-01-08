Коррупция в Украине: 137 чиновников разоблачили за нарушения с начала года

За первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.

За нарушение закона "О предотвращении коррупции" выписано 164 протокола и задержано 9 чиновников за 3 дня depositphotos.com

Работниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины составили 164 протокола правонарушений, связанных с коррупцией, за которые предусмотрено административную ответственность. Еще 9 человек было задержано за вымогательство взяток, общим размеров в 450 тысяч гривен, за решение земельных вопросов, выдачу документов и исполнения условий договоров.

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Чиновники были проверены в рамках норм Закона Украины “О предотвращении коррупции“. Так, 164 протокола составлены на 137 должностных и служебных лиц, а именно: областные и районные госадминистрации (13 протоколов), городские и районные рады (28), сельские рады (26), юридические лица публичного права (24), другие органы исполнительной и государственной власти (26), судовая ветка власти (6), государственная фискальная служба (8), военнослужащие (5 протоколов).

Так, 159 протоколов было составлено в основном за не вовремя поданные декларации об имуществе и доходах (130 протоколов), не внесение изменений в имущественное состояние (29 протоколов), например, покупка-продажа недвижимости, подарки и т. д.

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Несколько протоколов было выписано за пренебрежение норм совмещения и совместительства должностных лиц с другими видами деятельности.

За нарушения антикоррупционного законодательства предвидено наказание в виде штрафов, а также дисциплинарная ответственность.

164 протокола выписано на 137 чиновников npu.gov.ua

За более тяжелые нарушения в виде вымогательства было задержано 9 чиновников с Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях. Среди них были руководители структурных подразделений облгосадминистраций, городских и районных советов, сельский голова, должностные лица как государственных, так и коммерческих предприятий.

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Больше всего взял начальник производственного управления Тячевской районной рады Закарпатской области в размере 21 тысячи долларов США. За отчуждение имущества, что находится на балансе управления и последующей передачей его в частную собственность он уже получил два транша по 9 тыс долларов США и ожидал еще 3 тыс долларов.

За взятку в сумме 300 долларов США был задержан руководитель структурного подраздела Закарпатской ОГА за выдачу архивных документов для дальнейшего оформления гражданства иностранной страны.

Старший инспектор коммунального предприятия Днепровской горадминистрации требовал 1,2 тыс долларов США, а начальник отдела Никопольской горадминистрации 12 тыс грн для решения вопроса о размещении торговых точек.

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Систему “откатов“ организовали чиновники Одесской области, Буковины и Запорожья. Деньги требовали за перерасчет бюджетных средств по договору, где сумма “отката“ составляла 10% от общей суммы договора.

Так, за это нарушение сельский голова Лиманского отдела ГП “Запорожский государственный авиационный ремонтный завод МиГремонт“ Государственного концерна“Укроборонпром“ требовал 8 тыс грн, а начальник отдела коммунального предприятия Черновицкой госрады за победу в тендере требовал 5% от 25 тыс грн по договору.

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За решение земельных вопросов лесничий во Львовской области получил 1,5 тыс долларов США, а в Киевской за подключения дома к электросети руководитель сообщества получил 14 тыс грн.

Совместно 9 правонарушителей получили 457 тыс гривен неправомерной выгоды.

9 правонарушителей получили 457 тыс гривен неправомерной выгоды npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что гражданам Украины хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.