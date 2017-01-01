Украинцы могут покупать валюту онлайн – инфографика

С 7 января 2019 года будут введены в действие более 20 послаблений валютообменных операций.

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Новая система валютного регулирования, утвержденная Нацбанком, вступает в действие с 7 января 2019 года, передает пресс-служба ведомства.

Предыдущие 56 нормативно-правовые акты было заменено на основные 8 постанов Национального банка. Так, новое регулирование предусматривает более 20 ослаблений на валютном рынке.

Какие валютные ослабления ожидают бизнес и население bank.gov.ua

По экспортно-импортным контрактам граничный термин расчетов увеличивается до 365 дней, и отменяется валютный надсмотр за операциями до 150 тыс грн, также юридические особы за границей могут свободно использовать счета, кроме операций по пересылке средств на определенные счета.

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Индивидуальные лицензии на валютные операции заменит новая система е-лимитов, а санкции в виде приостановки внешнеэкономической деятельности за нарушение терминов расчетов и ограничения на досрочное погашение внешних обязательств отменяются.

Процедура регистрации внешних заимствований отменяется, но вводится покупка иностранной валюты физическими лицами в режиме онлайн (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн / день в эквиваленте).

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Банки теперь могут продавать государственные ценные бумаги своим клиентам, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту, а также разрешается заключение валютных свопов с резидентами и нерезидентами.

Карта отмены валютных ограниений bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что обменять деньги можно будет у почтальонов и в небольших компаниях с 7 февраля 2019 года.