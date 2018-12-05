За 2018 в зеленую энергетику Украины вложено 730 млн евро: Инфографика

Новых мощностей в 2018 году стало в 3 раза больше, чем в 2017 году.

Около 813 МВт новых мощностей альтернативной энергетики появилось в Украине за 2018 год saee.gov.ua

Около 813 МВт новых мощностей альтернативной энергетики появилось в Украине за 2018 год. Всего в нее инвестировали более 730 миллионов евро, сообщает пресс-служба Госэнергоэфективности.

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“В 2018 зафиксировано динамичное развитие украинской “зеленой“ энергетики. Так, за год установлено 813 МВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников. Это почти в 3 раза больше, чем объем мощностей, введенных в 2017, а именно - около 300 МВт“, - сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 646 МВт от солнечных электростанций, 70 МВт от частных домохозяйств, 68 МВт ветроэлектростанций, 13МВт от станций, которые генерируют энергию из биомассы, 12 МВт от объектов, которые вырабатывают энергию из биогаза и 4МВт с малых ГЭС.

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По состоянию на январь 2019 года в Украине работает 2239 МВт мощностей, которые генерируют в 1,5 раз больше электроэнергии, чем в конце 2017 года.

Сергей Савчук, глава Госэнергоэфективности считает, то результаты демонстрируют стремительное развитие возобновляемой энергетики.

“Сейчас важно сохранить положительную динамику развития “чистой“ энергетики, введя новую для страны, но уже популярную в ведущих странах мира систему поддержки - аукционы“, - прокомментировал Сергей Савчук.

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Такой аукцион обеспечит удешевление стоимости “чистой“ электроэнергии, прозрачное и конкурентное развитие альтернативной энергии, а также стабильность на рынке финансирования “зеленых“ проектов.

Законопроект перехода на аукционы № 8449-д от 05.12.2018 уже одобрено в первом чтении Парламента 20 декабря 2018 года.

Всего в "зеленую" энергию в Украине инвестировали более 730 миллионов евро saee.gov.ua

Ранее сообщалось, что при установке солнечных панелей можно заработать до 15 тыс грн в месяц.