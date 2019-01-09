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За год бензин в Украине подорожал на 20%

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В 2018 году цены на топливо выросли до максимума за четыре года в долларовом эквиваленте.
Бензин подорожал в Украине до максимума за четыре года
Бензин подорожал в Украине до максимума за четыре года
Getty Images

Несмотря на снижение цен в конце года, по результатам 2018 года стоимость бензина в среднем выросла почти на 20%. Об этом сообщает Нефтерынок во вторник, 8 января, ссылаясь на данные консалтинговой компании UPECO. 

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"Цены на бензин и ДТ в Украине превысили 1 долл./л впервые с 2014 года. Главной причиной подорожания топлива является рост нефти на мировых рынках до 71,33 долл./барр. (+31,8%) в 2018 г., а также инфляция, которая в январе-ноябре составила 8,9%", – пояснили специалисты.

Так, по данным аналитиков, в 2018 году, литр А-95 на АЗС в среднем продавали по 30,04 грн/л, то есть за 1,10 долл./л по курсу Нацбанка. В сравнении c 2017 годом, стоимость этого вида бензина в гривне выросла на 19,1%, в долларах – на 16,4%.

Средняя цена за А-95 бензин
Средняя цена за А-95 бензин
nefterynok.info

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Дизельное топливо на украинских заправках в среднем продавали по 28,26 грн/л или по 1,04 долл./л. По сравнению с 2017 годом цены на ДТ в гривне выросли на 24%, в долларах – на 21,2%.

Таким образом, цены на топливо выросли до максимума с 2014 года.

Средняя цена за ДТ
Средняя цена за ДТ
nefterynok.info

Ранее сообщалось, что в Украине цены на топливо продолжают снижаться. Стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине продолжила снижение на 10-50 коп./л.

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Теги: топливо, бензин, АЗС, дизтопливо, дизель, стоимость бензина, бензин дешевеет, бензин дорожает, стоимость дизеля
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Комментариев (1)
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Boxerogos    09.01.2019, 12:15
Оценка:  0
Boxerogos
Так ведь Пэрэмога же!))))))))))))))
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