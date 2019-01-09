За год бензин в Украине подорожал на 20%

В 2018 году цены на топливо выросли до максимума за четыре года в долларовом эквиваленте.

Бензин подорожал в Украине до максимума за четыре года Getty Images

Несмотря на снижение цен в конце года, по результатам 2018 года стоимость бензина в среднем выросла почти на 20%. Об этом сообщает Нефтерынок во вторник, 8 января, ссылаясь на данные консалтинговой компании UPECO.

Читай также: Антирейтинг цен: Как подорожала жизнь в Украине за 2018 год

"Цены на бензин и ДТ в Украине превысили 1 долл./л впервые с 2014 года. Главной причиной подорожания топлива является рост нефти на мировых рынках до 71,33 долл./барр. (+31,8%) в 2018 г., а также инфляция, которая в январе-ноябре составила 8,9%", – пояснили специалисты.

Так, по данным аналитиков, в 2018 году, литр А-95 на АЗС в среднем продавали по 30,04 грн/л, то есть за 1,10 долл./л по курсу Нацбанка. В сравнении c 2017 годом, стоимость этого вида бензина в гривне выросла на 19,1%, в долларах – на 16,4%.

Средняя цена за А-95 бензин nefterynok.info

Читай также: Лучше не будет: Что подорожает в 2019 году

Дизельное топливо на украинских заправках в среднем продавали по 28,26 грн/л или по 1,04 долл./л. По сравнению с 2017 годом цены на ДТ в гривне выросли на 24%, в долларах – на 21,2%.

Таким образом, цены на топливо выросли до максимума с 2014 года.

Средняя цена за ДТ nefterynok.info

Ранее сообщалось, что в Украине цены на топливо продолжают снижаться. Стоимость бензинов и дизельного топлива на заправках в Украине продолжила снижение на 10-50 коп./л.