Киев получит от МВФ два транша в 2019 году

Программа кредитования предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $2,6 млрд - до конца 2019 года.

Новая 14-месячная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand by предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $2,6 млрд - до конца 2019 года. Об этом говорится в последнем аналитическом отчете МВФ, текстом которого располагает агентство Укринформ.

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В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты.

Первая - 18 декабря 2018 года, когда новая программа stand by для Украины была утверждена руководством фонда с решением выделить $1,4 млрд как первый транш.

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Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, запланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 ода. Суммы траншей равнозначны - по $ 1,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в МВФ считают, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.