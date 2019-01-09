Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев получит от МВФ два транша в 2019 году

Комментариев: 1
Программа кредитования предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $2,6 млрд - до конца 2019 года.
В 2019 году Украина отдаст МВФ большую часть полученных денег
В 2019 году Украина отдаст МВФ большую часть полученных денег
Getty Images

Новая 14-месячная программа кредитования Международного валютного фонда для Украины stand by предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $2,6 млрд - до конца 2019 года. Об этом говорится в последнем аналитическом отчете МВФ, текстом которого располагает агентство Укринформ

Читай также: Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем - СМИ

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты.

Первая - 18 декабря 2018 года, когда новая программа stand by для Украины была утверждена руководством фонда с решением выделить $1,4 млрд как первый транш. 

Читай также: Украинцы могут покупать валюту онлайн – инфографика

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, запланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 ода. Суммы траншей равнозначны - по $ 1,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в МВФ считают, что рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

Поделись:
Теги: кредиты, МВФ, кредит, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  09.01.2019, 10:58
Оценка:  0
гость
МВФ, если хотите свои бабки 1,8 млрд. в этом году получить, то гоните 3 лярда.
Овёс нынче дорог.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь