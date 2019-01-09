Украина рекордно нарастила экспорт яблок

Украинские компании в ноябре экспортировали восемь тысяч тонн яблок, что стало рекордным показателем за месяц.

В ноябре 2018 года Украина установила месячный рекорд по экспорту яблок, отгрузив 8 тысяч тонн продукции, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитической платформы East Fruit.

Читай также: Украина заработала почти $300 млн на экспорте электроэнергии

По сравнению же с октябрём 2018 года экспорт яблок из Украины вырос в 2,8 раза.

"Украина впервые в истории экспортировала за месяц более 8 тысяч тонн яблок. И хотя по-прежнему значительный объем экспорта яблок из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чем свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта по другим направлениям впечатляет", - считает руководитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Федор Рыбалко.

Читай также: Курс доллара в 2019: Экспертный прогноз

Он также отметил увеличение объема отгрузки украинских яблок в страны Евросоюза, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так, по оценкам ассоциации, около четверти всего экспорта украинских яблок пришлось на страны ЕС, при этом половина - это органические яблоки для переработки на сок, пюре и яблочный концентрат. Также, по словам Рыбалко, около 14% этой продукции, учитывая промышленные яблоки, экспортируется в страны Ближнего Востока.

Читай также: Украина рекордно импортировала пальмового масла

Лидером среди стран ЕС по объему импорта украинского яблока для свежего рынка стала Болгария, на которую пришлась почти половина всех экспортных отгрузок свежего яблока из Украины в Евросоюз. Вторым крупнейшим импортёром стала Швеция с долей около 27% всего яблока для свежего рынка, экспортированного Украиной в ЕС.

Участники рынка надеются, что уже в декабре рекорд ежемесячного экспорта яблок из Украины будет обновлен

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС. Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.