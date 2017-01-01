Гривна резко упала: Курс валют на 9 января

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 25 копеек – до 28,05 грн/долл, курс в покупке снизился поднялся на 24 копейки – до 28,02 грн/долл.

На среду, 9 января, Национальный банк Украины значительно ослабил курс гривны и установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2802,3739 гривны (+31,4339);

– 100 евро – 3205,9157 гривны (+46,2128).

Так, гривна упала на 31 копейку за доллар, а евро подорожал на 46 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 25 копеек – до 28,05 грн/долл, а в покупке снизился на 24 копейки – до 28,02 грн/долл.

Ранее сообщалось, что беспокоит украинцев. По результатам опроса больше всего людей беспокоит война на востоке Украины, а 24% считают основной проблемой в Украине коррупцию.