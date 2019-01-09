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Рост экономики Украины еще слаб - МВФ

Комментариев: 2
Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
МВФ отмечает все еще слабый рост украинской экономики
МВФ отмечает все еще слабый рост украинской экономики
Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом говорится в сообщении фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA). 

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"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона", – сказано в документе. 

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Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.

Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году. 

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Теги: Украина, МВФ, экономика, экономика Украины, украинская экономика, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.01.2019, 10:58
Оценка:  -1
гость
Оптимистичная настройка мыздобулыков. На деле прикидывает как бы хапнуть всю Украину, и чтоб поменьше населения в ней на тот момент осталось, лучше вообще зачищенную территорию!
гость  (аноним)  09.01.2019, 10:54
Оценка:  -1
гость
МВФ, пошли нах... Украина вам тварям поперёк горла встанет.
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