Рост экономики Украины еще слаб - МВФ
Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
Международный валютный фонд (МВФ) отмечает все еще слабый экономический рост Украины. Об этом говорится в сообщении фонда, обнародованном вместе с текстом меморандума с Украиной по программе stand-by (SBA).
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"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона", – сказано в документе.
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Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.
Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году.
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