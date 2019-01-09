Рост экономики Украины еще слаб - МВФ

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона", – сказано в документе.

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Несмотря на восстановление макроэкономической стабильности и экономический рост после тяжелого кризиса 2014-2015 годов, усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, отмечает МВФ.