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Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем - СМИ

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Ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое решение торгового конфликта между США и Китаем.
Президент США Дональд Трамп готов заключить сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп готов заключить сделку с Китаем
Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду, 9 января, Bloomberg

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По их словам, ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое решение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Как уточнило издание, индекс S&P 500 упал примерно на 8% с тех пор, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019 года введения новых двусторонних торговых тарифов.

Ранее сообщалось, что в США продолжается шатдаун: 20 музеев и зоопарк пришлось закрыть. Благодаря накоплениям и экономии они смогли дотянуть до Нового года.

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Теги: США, Китай, торговля, соглашение, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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