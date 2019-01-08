Трамп готов к перемирию в торговой войне с Китаем - СМИ

Ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое решение торгового конфликта между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках. Об этом со ссылкой на источники сообщает в среду, 9 января, Bloomberg.

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По их словам, ряд ключевых экономических советников Трампа проводят кампанию за быстрое решение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Как уточнило издание, индекс S&P 500 упал примерно на 8% с тех пор, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019 года введения новых двусторонних торговых тарифов.

Ранее сообщалось, что в США продолжается шатдаун: 20 музеев и зоопарк пришлось закрыть. Благодаря накоплениям и экономии они смогли дотянуть до Нового года.