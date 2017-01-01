Американский банк возобновляет сотрудничество с Украиной

Экспортно-импортный банк США решил возобновить свое сотрудничество с Украиной после пятилетнего перерыва.

Это решение должно позволить увеличить объемы украинско-американской торговли facebook.com/ukr.embassy.usa

Экспортно-импортный банк США после пятилетнего перерыва возобновляет свое сотрудничество с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

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"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Указано, что это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования.

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"Это решение позволит увеличить объемы украинско-американской торговли и является еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине", - подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что украинские банки опубликовали показатели финансовой устойчивости. На начало этого года в докапитализации нуждались Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Восток и другие.