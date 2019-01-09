Насколько подорожает автогражданка и каско

Для расчета стоимости полисов уже подготовлено новые коэффициенты.

Проект изменений в коэффициентах расчетов стоимости страховых полисов ОСАГО уже утвердили в Нацкомфинуслуг. Согласовать их министерства и ведомства должны к марту 2019 года, передает UBR.

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"Базовую ставку не меняем, но коэффициенты и размеры страховых сумм — да. Изменения в нормативный акт Нацкомфинуслуг будет заюстирован в 1 квартале. Законопроект об автогражданке мы передали в профильный комитет Верховной Рады. Ожидаем, что в течение января он будет зарегистрирован группой депутатов", — рассказал член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

В основном изменения коснуться суммы максимальных выплат имущественному ущербу, которая повысится до 130 тыс грн, по жизни и здоровью пострадавших лиц до 260 тыс грн. Для попытки удешевить полисы в маленьких городах и селах изменят коэффициенты, связанные с местом регистрации автомобиля, на привязку к регистрации страховой компании.

Для электромобилей добавят понижающий коэффициент на 0,9%, а для автомобиле без украинской регистрации наоборот увеличат до 10%. При покупке электронного полиса вместо бумажного придется заплатить на 10% меньше.

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Каждый страховщик должен будет у себя прописать порядок применения бонус-малус (бонусы безаварийным водителям), который будет распространяться на все договора (если не будет использоваться, то тоже по всем договорам). Сами коэффициенты бонус-малус также будут изменены.

"К сожалению, система бонус-малус практически сегодня не работает. Страховые учитывают только безаварийную езду, а в случае ДТП, когда нужно применить повышающий коэффициент, практически отсутствует возможность отслеживать участников аварий и их виновников на уровне компаний. Это позволяет сделать электронный полис, который выпускается и учитывается непосредственно МТСБУ, и тогда постепенно создастся единая база ДТП. Сейчас виновник аварии может пойти в другую компанию и застраховаться без повышающего коэффициента. Думаю, что благодаря введению электронного полиса, страховые компании смогут применять систему бонус-малус в полной мере", — прокомментировал ситуацию основатель и руководитель проекта icar.expert Юрий Щупак.

Большинство изменений требовали сами страховщики, так как страховые компании несут убытки в этом виде страхования.

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Так, средняя цена полиса на рынке ОСАГО выросла с 495 грн до 570 грн за 10 месяцев в 2018 году. Размер средней выплаты вырос пропорционально.

"С целью уменьшения уровня убыточности по данному виду страхования, стоимость полисов автогражданки у нас за прошлый год вырос в среднем выросла на 15%. По каско в 2018 г. изменений в ценообразовании не было", — рассказал директор департамента андеррайтинга СК "Арсенал Страхование" Вадим Грабовый.

Новые цена на полисы вызваны ростом минимальной зарплаты, увеличением цен на запчасти и расходные материалы, а также девальвация гривны.

"Прогноз на 2019 год — рост цен на ОСАГО порядка 20-30%. Как за счет заключения договоров с применением максимальных коэффициентов, так и за счет возможного пересмотра размера самих коэффициентов со стороны Нацкомфинуслуг. При этом страховые суммы (максимальные размеры выплат пострадавшим) также будут повышены на 30%", — подметил гендиректор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

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В отдельных случаях стоимость за полис может вырасти на 50%.

"Некоторые страховые компании сейчас из-за невозможности серьезно повысить цены, начинают рубить выплаты, что не особо хорошо выглядит. Но тарифы по ОСАГО не пересматривали 8 лет, все подорожало, а ОСАГО — не очень. В Украине полис стоит 20 евро, в Восточной Европе — 70-150 евро, в Западной — 200-500 евро. Без повышения цены не будет ни нового качества, ни новых страховых сумм, ни сервиса", — заверил Черняховский.

Правила по франшизам меняют вместе с тарифами. Так, договора с нулевой франшизой обходятся дороже. Например, если клиент покупает полис с франшизой 0,5% от страховой суммы, то он может стоить до 20% дешевле, чем полис с нулевой франшизой.

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"Что касается франшизы по ОСАГО, то теперь доступно два варианта — нулевая либо франшиза размером в 2 тыс. грн. По каско — было откорректировано условие по выплате возмещения на СТО, и теперь, при составлении договора, возможно выбрать один из вариантов решения — станция по выбору страховщика и станция по выбору страхователя", — рассказали в СК PZU Украина.

Полисы, в отличии от автогражданки, покупаются не обязательно, а по желанию. Но, к примеру, ОСАГО на легковой автомобиль с объемом двигателя 1,6 литра будет стоить примерно 1,1 тыс. грн. А застраховать физлицу по КАСКО, скажем, Renault Logan 2015 года выпуска (без учета износа, водительский стаж 5 лет, франшиза "ноль") обойдется уже в 10 тыс. грн. Поэтому не удивительно, что некоторые водители отказываются от полной страховки "на все случаи жизни".

По статистике автогражданку покупают 97% населения, а на каско приходится только 3%.

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"С другой стороны, это стимулирует страховые компании выходить на рынок с более прогрессивными методами страхования: телеметрия, Pay-as-you- Drive и др.", — рассказал UBR.ua Юрий Щупак.

Продажи каско держатся на продажах новых машин и на кредитовании. Отдельные кредиты выдаются банками, которые заинтересованы в сохранности залогов. Но в этих случаях покупается весь пакет каско, в остальных — это урезанный набор рисков.

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"Исходя из средней цены полиса реального каско, не исключаю, что около трети из них — это полисы мини-каско. Страховые компании не могут существенно снизить цену на каско, так как стоимость ремонта нового и старого автомобиля существенно не отличается. Цена полиса каско в гривне для владельца нового авто оставляет 2,5-4%, а для владельца старого — 5-7% от стоимости машины", — уточнил с Вячеслав Черняховский.

Ранее сообщалось, что по налогам за элитные авто украинцы заплатили 163,3 млн грн в бюджет. В Украине насчитывается 8568 владельцев элитных автомобилей, подлежащие транспортному налогообложению.