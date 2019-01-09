МВФ назвал реальное количество украинских заробитчан

Фонд назвал предполагаемую причину увеличения количества мигрантов.

В МВФ отметили, что украинских трудовых мигрантов стало больше depositphotos.com

Международный валютный фонд в своей ежегодном отчете отметил, что украинских трудовых мигрантов в 2018 году стало около 3 млн человек, передают Сегодня.

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"Значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", – говорится в отчете Фонда.

МВФ отметили, что экономические проблемы Украины приводят к увеличению числа заробитчан, а тот экономический рост, что происходит сейчас не является достаточным для возвращения страны на докризисный уровень.

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Они обозначили, что Украине не хватает инвестиций, а высокий уровень проблемных кредитов негативно отражается на банковской системе.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики рассказали сколько украинцев стало трудовыми мигрантами. Андрей Рева объявил, что за границей на постоянной основе работает 3,2 млн граждан Украины.