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МВФ назвал реальное количество украинских заробитчан

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Фонд назвал предполагаемую причину увеличения количества мигрантов.
В МВФ отметили, что украинских трудовых мигрантов стало больше
В МВФ отметили, что украинских трудовых мигрантов стало больше
depositphotos.com

Международный валютный фонд в своей ежегодном отчете отметил, что украинских трудовых мигрантов в 2018 году стало около 3 млн человек, передают Сегодня. 

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"Значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", – говорится в отчете Фонда.

МВФ отметили, что экономические проблемы Украины приводят к увеличению числа заробитчан, а тот экономический рост, что происходит сейчас не является достаточным для возвращения страны на докризисный уровень. 

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Они обозначили, что Украине не хватает инвестиций, а высокий уровень проблемных кредитов негативно отражается на банковской системе.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики рассказали сколько украинцев стало трудовыми мигрантами. Андрей Рева объявил, что за границей на постоянной основе работает 3,2 млн граждан Украины.

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Теги: миграция, эмиграция, эмигранты, миграционные процессы, трудовая миграция, трудовой мигрант, украинские мигранты, заробитчане
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гость  (аноним)  09.01.2019, 16:08
Оценка:  +1
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работают около 2-3 миллионов украинцев", – говорится в отчете Фонда

ДА-а-а... Такая точность банковской структуры очень показательна и вызывает особое доверие к МВФ!
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