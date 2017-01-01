Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд

Комментариев: 0
Доля стан Евросоюза во внешней торговле Украины в прошлом не изменилась, а объем торговли вырос на 12%.
Товарооборот Украины с ЕС превысил 44 миллиарда долларов
Товарооборот Украины с ЕС превысил 44 миллиарда долларов
depositphotos.com

За прошлый год объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,446 млрд долларов, что на 12% больше, чем годом ранее (39,569 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы. 

Читай также: Украина перешла на евростандарты качества леса

Так, экспорт товаров из Украины в страны ЕС за год вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Отрицательное сальдо за 2018 год сократилось и составляет 4,140 млрд долларов (в 2017 году - 4,601 млрд долларов).

Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Ранее сообщалось, что Украина рекордно нарастила экспорт яблок. Украинские компании в ноябре экспортировали восемь тысяч тонн яблок.

Поделись:
Теги: Украина, ЕС, торговля, экспорт, Импорт, ГФС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь