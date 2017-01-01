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Какие продукты питания подешевели после праздников

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После ажиотажа к новогодним праздникам, спрос на продукты упал и привел к снижению цены.
Мандарины являются одним из нескольких продуктов питания, которые подешевели после Нового года
Мандарины являются одним из нескольких продуктов питания, которые подешевели после Нового года
depositphotos.com

Некоторые продукты подешевели, а некоторые снизились в цене. Сегодня узнавали, что стало дешевле в Украине после завершения праздничного сезона.

Продавец Андрей уверяет, что ажиотажа на яблоки нет и не было до Нового года, но торгует ими с машины, так как на морозе они быстро мерзнут и снижаются в цене. 

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“Яблоки у нас не очень популярный товар. Цены демократичные – от четырех до шести гривен. Разницы я не увидел – Новый год или не Новый год. Наверное, лучше покупают мандарины“, – говорит Андрей.

Мандарины после праздников подешевели почти в 3 раза.

“Сейчас мандарин стоит где‑то 25 грн/кг. До Нового года стоил от 30 до 38 грн/кг“, – рассказывает продавец мандаринов Роман. 

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Наталья, приехавшая на рынок с семьей, отмечает, что цены стали “адекватнее“ после того, как некоторые продукты подешевели вдвое.

“Перед Новым годом цены были настолько взвинчены, что 31 числа обычные огурцы стоили 70 гривен за килограмм. Я даже оливье не делала, потому что очень дорого выходит“, – поделилась женщина.

Продавец мясных изделий Мария Ивановна уверяет, что цена на ее продукцию не менялась перед праздниками и после них. 

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“У нас в ценах изменений никаких. То, что до Нового года было, продавали и на Новый год, и до сих пор. К Рождеству был высокий спрос на домашнее сало – пост заканчивается“, – рассказывает Мария.

Продавцы жалеются, что упал спрос на индейку, так как ее покупали в основном к Новому году, потому и цена на нее сейчас снижается.

Ранее сообщалось, что подорожает в 2019 году. В зоне риска коммуналка, проезд и еда.

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Теги: продукты питания, продукты в украине, сколько стоят продукты, цена на продукты
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