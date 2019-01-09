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Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

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Планировать реформы по бюджетным возможностям можно теперь на 3 года вперед.
Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетном кодексе
Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетном кодексе
president.gov.ua

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)", передает РБК-Украина.

Документ прошел последний этап – вернулся с подписью президента. Данный закон создает правовое основание для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Проект закона о внесении изменений
Проект закона о внесении изменений
РБК-Украина

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С помощью закона можно будет составлять Бюджетную декларацию как документ стратегического госпланирования. Он будет определять основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период - вместо Основных направлений бюджетной политики на плановый год и Прогноза Государственного бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода, которые отменяются.

Ранее сообщалось, что в МВФ отметили, что Рост экономики Украины еще слаб. Усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

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Теги: бюджет, планирование, закон о бюджете, Бюджетный кодекс Украины, президент Украины, Петр Порошенко
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Септемберг    09.01.2019, 17:20
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