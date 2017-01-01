Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Водоканалу в Лисичанске отключили электроснабжение

Комментариев: 0
Без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Также в течение суток остановится работа котельной местной теплосети.
ЛЭО не в первый раз отключает Лисичанскводоканал
ЛЭО не в первый раз отключает Лисичанскводоканал
ЛЭО / Facebook

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) в среду около 14:00 отключило электроснабжение коммунальное предприятие Лисичанскводоканал за накопленные многомиллионные долги и неоплату текущего потребления. Об этом говорится на странице энергокомпании в Facebook 9 января.

Читай также: Штраф за неуплату коммуналки: Сколько и как будут платить украинцы за долги

"К сожалению, ЛЭО вынуждено применять такие меры. Фактически, луганских энергетиков опять обманули: водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии, а об обещанном погашении 16 млн гривен долгов нет и речи. При этом долг Лисичанскводоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.

Читай также: Сколько стоит в Украине отключение от централизованного отопления

В ЛЭО напомнили, что 1 ноября 2018 года Луганская областная военно-гражданская администрация, горсовет и компания достигли договоренностей о текущей оплате потребленной электроэнергии и погашении до 1 февраля 2019 года поэтапной оплаты задолженности в размере 16 млн гривен. Но эти условия не выполняются.

Ранее сообщалось, что новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.

Поделись:
Теги: электроэнергия, вода, отопление, водоснабжение, Луганская область, Лисичанск, электричество, отключение электричества
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь