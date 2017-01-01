Водоканалу в Лисичанске отключили электроснабжение

Без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Также в течение суток остановится работа котельной местной теплосети.

ЛЭО не в первый раз отключает Лисичанскводоканал ЛЭО / Facebook

Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) в среду около 14:00 отключило электроснабжение коммунальное предприятие Лисичанскводоканал за накопленные многомиллионные долги и неоплату текущего потребления. Об этом говорится на странице энергокомпании в Facebook 9 января.

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"К сожалению, ЛЭО вынуждено применять такие меры. Фактически, луганских энергетиков опять обманули: водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии, а об обещанном погашении 16 млн гривен долгов нет и речи. При этом долг Лисичанскводоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что без воды останутся около 30 тысяч жителей Лисичанска. Кроме того, в течение суток это приведет к остановке работы котельной местной теплосети.

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В ЛЭО напомнили, что 1 ноября 2018 года Луганская областная военно-гражданская администрация, горсовет и компания достигли договоренностей о текущей оплате потребленной электроэнергии и погашении до 1 февраля 2019 года поэтапной оплаты задолженности в размере 16 млн гривен. Но эти условия не выполняются.

Ранее сообщалось, что новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.