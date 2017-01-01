За препятствование созданию ОСМД будут штрафовать

Комитет рекомендует Раде новый законопроект.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №5499 об установлении ответственности за нарушение срока передачи документации на многоквартирный дом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), передают Финансы.

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Предполагается, что закон дополнит Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которой предусмотреть ответственность за нарушение срока передачи технической и иной, предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом, в котором создано ОСМД.

Так, штраф на должностных лиц от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан будет наложен на должностные лица за нарушение субъекта хозяйствования, который осуществлял содержание многоквартирного дома и придомовой территории как исполнитель соответствующих услуг или управления многоквартирным домом, и/или балансодержание до создания ОСМД, сроков передачи технической и иной предусмотренной законодательством документации на многоквартирный дом.

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Стоит отметить, что один необлагаемый минимум составляет 17 гривен.

Обязанность по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренные настоящей статьей предлагается возложить на районные, районные в городе, городские или районные суды (судей).

Право составлять протоколы об админправонарушениях, предусмотренных предлагаемой нормой возложить на должностных лиц, уполномоченных на то областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

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“Принятие законопроекта станет превентивным механизмом относительно нарушения сроков передачи технической документации на дом заказчиками строительства или предыдущими владельцами домов с целью препятствования создания объединения совладельцев многоквартирного дома”, – считают в комитете.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как платить за отопление всего лишь 6,5 грн за кв м. Фонд энергоэффективности Украины через полтора месяца сможет предоставлять украинцам кредит на модернизацию и утепление жилья.