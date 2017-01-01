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Минсоцполитики назвали приблизительное количество переселенцев

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На данный момент учитывают 1 млн 512 тыс 367 переселенцев.
В Украине в 2019 году насчитывают 1 млн 512 тыс 367 переселенцев
В Украине в 2019 году насчитывают 1 млн 512 тыс 367 переселенцев
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Министерство социальной политики по данным подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций сообщили, что по состоянию на 8 января 2019 года учтено 1 млн 512 тыс 367 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым, передают Финансы.

Отмечено, что по словам Людмилы Денисовой, уполномоченная Верховной Рады по правам человека, реальное количество переселенцев назвать трудно — правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий до статуса ВПЛ.

Ранее сообщалось, что на беженцев с Донбасса за четыре года потратили 10 миллиардов гривен. Аудиторы выявили случаи нарушения социальных прав граждан в виде отсрочки назначения им ежемесячной адресной помощи.

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Теги: Министерство социальной политики, переселенцы, количество переселенцев, оккупированные территории
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