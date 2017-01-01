Гривна подешевела: Курс валют на 10 января

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 11,5 копеек – до 28,1650 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 11,5 копеек – до 28,1350 грн/долл.

На черном рынке доллар в продаже стоит 28,45 в среднем в четврег, 10 января bigmir.net

На 10 января, четверг, Национальный банк снова ослабил курс гривны и установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2812,2133 гривны (+9,8394);

– 100 евро – 3221,3903 гривны (+15,4746).

Так, гривна повысилась на почти на 10 копеек – до 28,12 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро вырос в цене еще на 15 копеек - до 32,21 грн за евро.

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос в продаже на 11,5 копеек – до 28,1650 грн/долл, а в покупке поднялся на 11,5 копеек – до 28,1350 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Планировать реформы по бюджетным возможностям можно теперь на 3 года вперед.