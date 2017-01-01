Уровень безработицы в еврозоне упал до десятилетнего минимума

Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы за ноябрь в Германии, Нидерландах и Чехии.

Уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2018 года составил 7,9%. Об этом сообщает статистическое ведомство ЕС Eurostat в Люксембурге.

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По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 0,1 процентных пункта, достигнув минимального значения с октября 2008 года, отмечают эксперты ведомства. Ранее экономисты прогнозировали ее уровень в 8,1%.

Наиболее низких значений уровень безработицы достиг в Германии (3,3%), Нидерландах (3,5%) и Чехии (1,9%). При этом в Греции этот показатель составил 18,6% (по состоянию на сентябрь 2018 года), а в Испании - 14,7%.

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По данным Eurostat, на ноябрь 2018 года 13 млн человек в еврозоне являлись безработными. При этом в Евросоюзе их число в том же месяце составляло 16,5 млн человек, снизившись на 107 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в ЕС в ноябре составил 6,7%, что является минимумом с начала подсчета показателя в 2000 году.

Ранее сообщалась статистика безработных в Украине в конце 2018 года.

Уровень занятости увеличился на 1,1% по сравнению с 2017 годом.