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Как изменятся цены на бензин в январе

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Эксперты ожидают в январе снижение цены на топливо.
В 2019 году прогнозируют удешевение топлива
В 2019 году прогнозируют удешевение топлива
depositphotos.com

По утверждению экспертов, цены на топливо в начале нового 2019 года продолжат снижаться. Так, заправить полный бак в январе 2019 года оказалось на 194 гривны дешевле, чем в предыдущем месяце, передает Сегодня.

На протяжении декабря 2018 года цены снизились от 37 копеек до 3,05 гривен в среднем на заправках Украины.

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А-92 – 3,05 грн

А-95 – 2,92 грн

А-95+ – 3,02 грн

Дизтопливо – 2,73 грн

Автогаз – 0,37 грн

"Причины снижения цен традиционные: падение стоимости нефти, которое произошло в конце прошлого года. Цена упала почти на 40% и этот процесс продолжается. Поэтому имеем такой длительный процесс, который имеет перспективу продолжаться.  В рознице есть потенциал для снижения где-то на 2,5 грн", – поясняет Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95".

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Отмечается, что цены на бензин практически стали равными ценам, которые были еще в январе 2018 года. Только дизтопливо оказалось почти на уровне с бензином, хотя всегда было дешевле.

Сергей Коюн объясняет, что это связано с общемировыми тенденциями подорожания дизельного топлива.

"Все из-за того, что существенно растет спрос на дизтопливо. В том числе из-за повышения требований к качеству горючего.  А один из путей улучшения топлива – большее использования дизельного топлива вместо мазута. Поэтому растет спрос на дизтопливо, и его цена тоже. В Украине это заметно по тому, что цена на дизтопливо уже выше, чем на бензин. Раньше бензин был более дорогим, тем более акцизный сбор на него намного больше".

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Но эксперт Александр Сиренко уверяет, что стоимость дизтоплива не оправдана, так как украинские АЗС покупают горючее по оптовым ценам 21-22 грн/л, а продают по 28-30 грн.

Подорожание или удешевление бензина тесно связано с колебаниями национальной валюты, потому что топливо закупается за доллары или евро.

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук, эксперт нефтерынка.

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Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", объясняет, что при снижении доллара на одну гривну бензин дорожает примерно на 6- копеек через две недели. При подорожании нефти на 1%, стоимость бензина растет на 10 копеек за литр также через 2 недели.

Данный промежуток исчисляется продолжительностью поставки топлива из-за границы примерно через 11-13 дней.

Ранее сообщалось, что за год бензин в Украине подорожал на 20%. В 2018 году цены на топливо выросли до максимума за четыре года в долларовом эквиваленте.

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