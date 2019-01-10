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Крещатик отремонтируют за 10 млн гривен, а Майдан за 5,5 млн

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Киевавтодор объявил тендер на ремонт главной улицы столицы.
Стоимость реставрации Майдана оценивается в 5,5 млн гривен, а Крещатика в 10 млн грн
Стоимость реставрации Майдана оценивается в 5,5 млн гривен, а Крещатика в 10 млн грн
depositphotos.com

Киевавтодор выставил на тендер ремонт улицы Крещатик в Киеве и площади Независимости, передают Финансы.

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Информация о тендере появилась на портале Prozorro с предлагаемой стоимостью реконструкции Майдана в 5,5 млн гривен, а Крещатика в 10 млн грн.

Планируется, что реконструкция произойдет с учетом потребностей людей с инвалидностью, а также велосипедистов. Тротуары улиц, которые прилегают к Крещатику также переобустроят. Все работы планируют закончить до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреставрируют Дом с химерами за 18,4 млн гривен до конца 2019 года.

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Теги: Prozorro, Крещатик, Майдан Независимости, столица, Киев, ремонт, реставрация, Киевавтодор
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  10.01.2019, 14:13
Оценка:  0
гость
Это цена однокомнатной и двухкомнатной квартиры в этом районе, без ремонта.
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