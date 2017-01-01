Украина в полтора раза увеличила выручку от экспорта электроэнергии

Украина в 2018 году почти в полтора раза увеличила выручку от экспорта электроэнергии, в частности, в соседние страны.

Украина в 2018 году почти в полтора раза увеличила выручку от экспорта электроэнергии depositphotos.com

Украина в 2018 году почти в полтора раза увеличила выручку от продажи электроэнергии, экспортировав ее на общую сумму около 332 млн долларов, в том числе в декабре - на 34,3 млн долларов. Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает в четверг, 10 декабря, Интерфакс-Украина.

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В частности, в прошлом году в Венгрию поставлена электроэнергия на $189,958 млн, Польшу - на $78,763 млн, Молдову - на $53,144 млн, другие страны - на $10,078 млн.

Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018 году вырос почти на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($235,541 млн).

Кроме того, как сообщается, Украина за указанный период импортировала электроэнергию на $1,402 млн (из РФ - на $1,327 млн, Беларуси - на $0,067 млн, Молдовы - на $0,008 млн).

Ранее сообщалось, что за 2018 в зеленую энергетику Украины вложено 730 млн евро. Новых мощностей в 2018 году стало в 3 раза больше, чем в 2017 году.