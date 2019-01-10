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Нацбанк оценил потери от нового эмбарго России

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Влияние санкций России на украинскую экономику, введенных 29 декабря, близко к нулю, считают в центробанке.
Нацбанк не видит угроз для экономики от российского эмбарго
Нацбанк не видит угроз для экономики от российского эмбарго
Пресс-центр НБУ

Украинские экспортеры не понесут существенных потерь из-за введенных Россией в конце 2018 года ограничений. Об этом в четверг, 10 января, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ Национального банка.

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"По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП - близким к нулю", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, наиболее чувствительными для Украины с учетом относительно ограниченных возможностей переориентации на другие рынки остаются ограничения на поставки продукции машиностроения.

В то же время, как показала практика предыдущих лет, экспорт продовольственных товаров и отдельных промышленных товаров, которые попали под санкции России, частично может быть переориентирован на другие рынки, считают в центробанке.

Ранее сообщалось, что товарооборот Украины с ЕС вырос почти на $5 млрд. Доля стан Евросоюза во внешней торговле Украины в прошлом не изменилась, а объем торговли вырос на 12%.

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Теги: Россия, Украина, торговля, НБУ, эмбарго, Торговая война, Ответные санкции России
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гость  (аноним)  10.01.2019, 17:19
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БМ. Увольте российского редактора. У нас нет ЦЕНТРОБАНКА!!!
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