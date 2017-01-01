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Пенсионный фонд насчитал 7 млн пенсионеров

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Всего зарегистрировано 7 млн 190,5 тысяч людей, получающих пенсию.
В Украине насчитали 7 млн 190,5 тысяч пенсионеров
В Украине насчитали 7 млн 190,5 тысяч пенсионеров
depositphotos.com

Пенсионный фонд Украины пересчитал количество пенсионеров и зарегистрировал 7 млн 190,5 тысяч людей, передают Финансы.

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Выплаты пенсионерам в наибольшем количестве проводят в Приватбанке – 3 586,8 тыс лиц, в Ощадбанке – 2 693,7 тыс лиц, в Райффайзен Банк Аваль – 397,4 тыс, а также в других банках – 512,6 тыс лиц.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило дефицит Пенсионного фонда. Собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшились на 6,54 млрд грн - до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн.

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