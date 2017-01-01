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В Киеве начальник штрафплощадки присвоил конфискованный Mitsubishi Lancer

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Дело о присвоении чужого имущества, длящееся с 2016 года, закрыли арестом обвиняемого.
Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 165 тыс грн
Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 165 тыс грн
Getty Images

36-летний мужчина с 2014 года был начальников штрафплощадки в Киевской области, которая была предназначена для сохранения авто в техническом и внешнем состоянии после передачи ей Госавтоинспекцией. В 2016 году он присвоил чужой автомобиль Mitsubishi Lancer – сел за руль и скрылся в неизвестном направлении.

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“В дальнейшем злоумышленник распорядился автомобилем по своему усмотрению. Потерпевшему нанесен ущерб на сумму 165 тыс грн”, – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Действия нарушителя квалифицировали как "присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении".

Ранее сообщалось, что в Киеве незаконно приватизировали недвижимость в 4-5 раз дешевле рыночной цены. Из-за действий чиновницы Киев понес убытки в 12,2 млн гривен.

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Теги: суд, арест, незаконно присвоенное имущество, штрафплощадка
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