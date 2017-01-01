Климкин озвучил позицию Украины на переговорах по газу

Украина настаивает, чтобы газ закупался на ее восточной границе, а транзитные тарифы рассчитывались по европейской методологии.

Павел Климкин утверждает, что Украина готова к конструктивному диалогу по газу facebook.com/pg/pavloklimkin.ua

Украина готова к конструктивному диалогу во время газовых переговоров с Россией и ЕС, которые пройдут на следующей неделе, и выступает за соблюдение газовых регулировок ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичус в Вильнюсе, сообщает УНН в четверг, 10 января.

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"Наша позиция относительно будущего транзита, а также по европейской энергетической безопасности абсолютно ясна. Мы готовы взять на себя все соответствующие правила ЕС для системы транзита газа", – сказал Климкин.

По его словам, позиция Украины заключается в том, что будущая транзитная система должна основываться на прозрачном и эффективном регулировании ЕС.

"Это будет означать, что, например, газ будет закупаться на восточной границе Украины, транзитные тарифы будут рассчитываться по европейской методологии и так далее", – сказал министр.

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По его словам, Украина "готова к конструктивному диалогу", но он должен основываться на очень четких условиях.

"Наиболее важным из этих условий является расширение европейских норм, чтобы иметь четкую, эффективную и прозрачную основу для будущего транзита. Когда мы будем говорить в Брюсселе, наши позиции будут основаны на этом простом, но очень важном моменте", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз подал на Газпром новый иск. Украинская компания требует компенсации за потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.