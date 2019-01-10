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Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась – Госстат

Комментариев: 1
Госстат утверждает, что инфляция в 2018 году замедлилась до 9,8%.
Госстат утверждает, что инфляция в Украине в 2018 году замедлилась
Госстат утверждает, что инфляция в Украине в 2018 году замедлилась
depositphotos.com

В октябре и сентябре 2018 года инфляция повысилась на 1,9%, уже в ноябре на 1,7%, а в декабре она составила 0,8%, говорится в отчете Государственной службы статистики, передает Слово и дело.

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Так, при сравнении с инфляцией за январь и декабрь, в 2018 году она снизилась до 10,9% по сравнению с 14,4% в 2017 году. Базовая инфляция снизилась до 0,6% в декабре с 1,1% в ноябре, в октябре с 1,3%, а в сентябре с 1,9%. По итогам 2018 года базовая инфляция достигла 8,7%.

Ранее сообщалось, покрывает ли рост зарплаты увеличивающуюся инфляцию.

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Теги: инфляция, Государственная служба статистики, госстат, базовая инфляция, инфляция в украине, инфляция в 2018
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.01.2019, 18:14
Оценка:  0
гость
Цена на бензин в 2018 году выросла на 20% (госстат). Хлебобулочные изделия выросли в среднем на 25% (госстат). О тарифах вообще молчу.
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