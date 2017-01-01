"Зеленая" энергия ГФВ в 2018 произвела больше электричества, чем угольные ТЭС

Доля возобновляемой энергии в Германии в 2018 году составила 40%.

В сравнении с 2017 годов Германия впервые смогла произвести больше электроэнергии с возобновляемых источников, чем с тепловых электростанций. Так, повысив общий уровень электрогенерации на 4,3% электроэнергия, полученная с альтернативных источников, составила 40%, а доля с тепловых электростанций снизилась до 38%, передает Eco Town.

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Отмечается, что на протяжении следующих нескольких десятилетий Германия планирует полностью отказаться от угольных и атомных электростанций, пытаясь сократить выбросы углерода. Так, до 40% выбросов страна сократит в следующем году и на 95% в 2050 году, в сравнении с уровнем в 1990 году.

Германия хочет доказать, что «чистая» энергия может быть не просто альтернативой, а заменой теплоэлектростанциям и атомных станциям. Так, за год было произведено 219 ТВт/год «зеленой» электроэнергии. В основном энергия производилась на ветровых (20,4%) и солнечных станциях (8,4%).

Ранее сообщалось, что за 2018 в зеленую энергетику Украины вложено 730 млн евро. Новых мощностей в 2018 году стало в 3 раза больше, чем в 2017 году.