Кто "кормит" Украину, а кто "обирает": Госбюджет-2019 в инфографике

Кому в 2019 году уйдут самые большие дотации, а кто будет "кормить" остальную Украину.

Как распределели бюджетные деньги для областей в 2019 году depositphotos.com

На какие сферы жизни из государственного бюджета выделено областям больше денег, а кто будет профинансирован остатками, разбирались Слово и Дело.

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На сферу образования выделели в 2019 году 69,6 млрд грн, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Чуть меньше выделили н медицину – 55,7 млрд грн, что по сравнению с прошлым годом на 3% меньше.

Так, на образование получит больше всего Днепропетровская область – более 5 млрд грн. Около 4,8 млрд грн получит Львовская область, а на третьем месте с 3,8 млрд грн расположилась Харьковская область. Столице в этом году выделят 3,5 млрд грн.

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Также Днепропетровская область получит самую большую субвенцию на медицину в размере 4,7 млрд грн. Около 4,2 млрд грн уйдет Киеву, а 3,9 млрд грн Харьковской области.

Больше всего дотаций будет направлено в Закарпатскую область, которая получит 933 млн грн. В Ивано-Франковскую направят 887 млн грн, а в Черновицкую 734 млн грн. Меньше всего дотаций в этом году уйдет Полтавской (72, млн грн) и Киевской (86,7 млн грн) областям.

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Последние как раз относятся к областям, которые отдадут больше всех. Но на первом месте по реверсных дотациях расположилась Днепропетровская область, которая отдаст в госбюджет 1,8 млрд грн. Столица отдаст 706,5 млн грн, Запорожье 589 млн грн, Полтавская область 524 млн грн, а Львовская область 513 млн грн.

Основыне субвенции и дотации в области Украины в 2019 году Слово і Діло

Отмечается, что ожидаемые расходы по Бюджету-2019 составят 10,4 млрд грн, а доходы 6,8 млрд грн.

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Больше всего средств на государственные программы получат для социальных выплат семьям с детьми, малообеспеченных, инвалидов, безработным и лицам, не имеющим права на пенсию (63 млрд грн). Около 35 млрд грн получат проекты по предоставлению льгот и субсидий населению на оплату ЖК услуг. Строительство и реконструкция дорог в 2019 году составит 14,7 млрд грн.

Реализация проекта "Жилье для внутренне перемещенных лиц" и проекты трансграничного сотрудничества получат по 10 млн грн, а менее всех получит госпрограмма по радиационной и социальной защите населения города Желтые Воды в размере 8 млн грн.

Субвенции в области Украины за программы в 2019 году Слово і Діло

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.