Гривна стремительно падает: Курс валют на 11 января
Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 10 копеек – до 28,2650 грн/долл, курс в покупке также поднялся на 8,5 копеек – до 28,22 грн/долл.
На 11 января, пятницу, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
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– 100 долларов США – 2827,0148 гривны (+14,8015);
– 100 евро – 3260,9616 гривны (+39,5713).
Так, курс гривны упал почти на 15 копеек – до 28,27 гривен за доллар, а евро подорожал почти на 40 копеек.
Курс доллара на межбанковском рынке в продаже вырос на 10 копеек – до 28,2650 грн/долл, курс в покупке поднялся на 8,5 копеек – до 28,22 грн/долл.
Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%.
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