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Курс гривны рассчитали по индексу Биг-Мака

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Украинская гривна вместе с российским рублем признана одной из самых недооцененных валют мира.
По индексу Биг-Мака доллар должен стоить 9,7 гривен
По индексу Биг-Мака доллар должен стоить 9,7 гривен
depositphotos.com

Украинская гривна оказалась одной из самых недооцененных валют в мире в рейтинге Big Mac index от британского журнала The Economist.

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По данным издания, с января 2019 года в Украине один Биг-Мак стоит 54 гривны. Таким образом, согласно рейтингу, стоимость гривны недооценена на 65,2%, а ее реальный курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,7 гривен за доллар.

Самой недооцененной валютой авторы исследования считают российский рубль - на 70,4%.

Кроме украинской гривны и российского рубля самыми недооцененными валютами издание называет турецкую лиру (на 64,2%), аргентинское песо (на 64,1%) и малайзийский ринггит (на 60,6%).

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В США Биг-Мак можно купить за $5,58, тогда как в Британии он стоит 3,19 фунта. Это означает, что британский фунт недооценен на 27%.

Согласно рейтингу, самой переоцененной валютой стал швейцарский франк (+19%), также переоцененными оказались норвежская и шведская валюта.

Согласно рейтингу, стоимость гривны недооценена на 65,2%
Согласно рейтингу, стоимость гривны недооценена на 65,2%
economist.com

Ранее сообщалось, что Украина улучшила позиции в мировых рейтингах. Изменения в лучшую сторону произошли особенно в экономической сфере.

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korvin_ral    11.01.2019, 12:15
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