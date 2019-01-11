"Движемся вперед": Порошенко заверил, что Украина вышла из зоны риска

Петр Порошенко обозначил, что Украине удалось избежать дефолта.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о макрофинансовой стабилизации, которая помогла Украине избежать дефолта, который предвещался еще 4 года назад.

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"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала", - напоминает Порошенко.

Президент считает, что самое сложное страна уже прошла.

"Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед!", - обнадежил Президент.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Планировать реформы по бюджетным возможностям можно теперь на 3 года вперед.