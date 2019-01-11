Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Движемся вперед": Порошенко заверил, что Украина вышла из зоны риска

Комментариев: 4
Петр Порошенко обозначил, что Украине удалось избежать дефолта.
Порошенко считает, что самое тяжелое для Украины уже позади
Порошенко считает, что самое тяжелое для Украины уже позади
facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на своей странице в Facebook о макрофинансовой стабилизации, которая помогла Украине избежать дефолта, который предвещался еще 4 года назад.

Читай также: Порошенко или Зеленский: Кого вы поддержите на выборах президента

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала", - напоминает Порошенко.

Президент считает, что самое сложное страна уже прошла.

"Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед!", - обнадежил Президент.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Планировать реформы по бюджетным возможностям можно теперь на 3 года вперед.

Поделись:
Теги: Петр Порошенко, президент Украины, избежание дефолта, дефолт, макрофинансовая стабилизация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  11.01.2019, 12:24
Оценка:  +1
гость
Этому треплу верить, себя не уважать)))
alex-zol    11.01.2019, 12:21
Оценка:  +1
alex-zol
Прибыль крупнейших госкомпаний Украины упала вдвое

Из зоны риска он вышел))))))))))))))))
гость  (аноним)  11.01.2019, 12:05
Оценка:  +2
гость
Шаг за шагом, за маршем марш, вверх по лестнице, ведущей к низу. Что же, все таки, он курит? Может Путя, поделился поставкой из Аргентины?
MNI1957    11.01.2019, 11:53
Оценка:  +2
MNI1957
двигайтесь быстрее,что бы исчезли из горизонта Украины
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь