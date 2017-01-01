Порядок финансирования изготовления списков избирателей утвержден

Главным распорядителем и исполнителем бюджетных денег является ЦИК.

Кабинет министров Украины на заседании правительства принял решение о порядке использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на президентских выборах, передает Сегодня.

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Так, главным распорядителем и исполнителем бюджетных средств и программы является Центральная избирательная комиссия. Теперь ЦИК рассчитывает и доводит до Министерства иностранных дел Украины, областных, Киевской городской государственной администрации информацию об объеме бюджетных средств.

Распределение бюджетных средств между городскими советами, районными государственными администрациями осуществляется областными государственными администрациями с учетом количества избирателей, которые по избирательным адресам относятся к территории, на которую распространяются полномочия соответствующего органа ведения Государственного реестра избирателей.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила смету на выборы президента и парламента в 2019 год. Госбюджет-2019 предусматривает на президентские выборы 2,4 млрд грн, а на парламентские 1,9 млрд грн.