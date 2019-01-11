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В США оценили потери экономики из-за "шатдауна"

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Рост американского ВВП может замедлиться и в итоге оказаться ниже обещанных Дональдом Трампом 3%.
В США не работают многие правительственные учреждения
В США не работают многие правительственные учреждения
Getty Images

Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю. Это произойдет, если "шатдаун" затянется, пишет Politico со ссылкой на советника президента США по экономическим вопросам Кевина Хассета.

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Отмечается, что такие потери ослабят рост экономики США лишь 0,05 процентного пункта, но они могут затруднить достижение правительством США цели обеспечения стабильного роста ВВП на уровне 3%.

"Я не ожидаю, что экономические последствия "шатдауна" будут серьезными, если, конечно, он завершится относительно быстро", – отметил Хассет.

Ранее сообщалось, что в США продолжается шатдаун: 20 музеев и зоопарк пришлось закрыть. Благодаря накоплениям и экономии они смогли дотянуть до Нового года.

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Теги: бюджет, США, экономика, ВВП, правительство, Трамп, Дональд Трамп, шатдаун
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  11.01.2019, 13:58
Оценка:  0
гость
План "шатун" разработанный кремлем воплощен в действие агентом "дональд". Даже не потрудились название законспирировать... И ущерб неслабый по украинским меркам.
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