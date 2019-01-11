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Повышение цены на электричество для придомовых территорий отменено – НКРЭКУ

Комментариев: 1
Оксана Кривенко анонсировала, что комиссия НКРЭКУ отменила постановление о повышении тарифов на электричество для придомовых территорий.
Тариф на электричество для придомовых территории повышаться не будет
Тариф на электричество для придомовых территории повышаться не будет
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Оксана Кривенко заявила на своей официальной странице в Facebook, что электроэнергия для технического обеспечения многоэтажных домов и садовых обществ в Украине не будет повышаться в стоимости.

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"Сегодня на заседании урегулировали цену на электроэнергию, которая потребляется на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года №2010", - написала Кривенко.

Электричество на освещение лестничных клеток, работы лифтов и насосов в многоэтажных домах будет продаваться по идентичной для населения цене. Также она сообщила, что потребитель имеет право получать компенсацию, если перерывы в электроснабжении превышают 48 часов от запланированных.

Ранее сообщалось, что в Киеве повысят тариф на холодную воду. Киевводоканал принял решение повысить оплату до 20,832 грн еще в декабре 2018 года.

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Теги: электроснабжение, электричество для придомовых территорий, придомовые территории, электроэнергия, тариф на энергию, тариф на электричество
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Комментариев (1)
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GreenPeace!    11.01.2019, 15:32
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GreenPeace!
У мамы пенсия 1400,ком.услуги 2600. В субсидии отказали,непонятно почему.Куда еще подымать этитарифы?А те,кто Пороха защищают,так вот откройте Когституцию Украины,и почитайте,что Президент все законы подписывает.Повысили тариф..значит ВР проголосовала,порох подписал.
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