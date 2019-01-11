Повышение цены на электричество для придомовых территорий отменено – НКРЭКУ

Оксана Кривенко анонсировала, что комиссия НКРЭКУ отменила постановление о повышении тарифов на электричество для придомовых территорий.

Тариф на электричество для придомовых территории повышаться не будет facebook.com

Оксана Кривенко заявила на своей официальной странице в Facebook, что электроэнергия для технического обеспечения многоэтажных домов и садовых обществ в Украине не будет повышаться в стоимости.

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"Сегодня на заседании урегулировали цену на электроэнергию, которая потребляется на технические цели в многоквартирных домах и садовых обществах путем отмены постановления НКРЭКУ от 21 декабря 2018 года №2010", - написала Кривенко.

Электричество на освещение лестничных клеток, работы лифтов и насосов в многоэтажных домах будет продаваться по идентичной для населения цене. Также она сообщила, что потребитель имеет право получать компенсацию, если перерывы в электроснабжении превышают 48 часов от запланированных.

Ранее сообщалось, что в Киеве повысят тариф на холодную воду. Киевводоканал принял решение повысить оплату до 20,832 грн еще в декабре 2018 года.