Украина должна выплатить 417 млрд грн госдолга за год: Инфографика

Из них в иностранной валюте должно быть выплачено 9 млрд долларов.

Украина должна выплатить в 2019 году долг в размере 14,2 млрд долларов depositphotos.com

По оценке общего государственного долга Министерством финансов Украина должна выплатить в 2019 году 417 млрд гривен или 14,2 млрд долларов, передает Экономическая правда.

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Минфин показал макроэкономичский обзор и прогноз за январь 2019 года, в котором значиться, что сумма в иностранной валюте должна составлять 9 млрд долларов.

Так, 150,5 млрд грн нужно выплатить по внутреннему долгу, 121,8 млрд грн по внешнему долгу, 88,7 млрд грн составляют платежи по обслуживанию внутреннего долга, и 56,4 млрд грн по обслуживанию внешнего долга.

Прогноз платежей по государственному долгу в 2019 году minfin.com.ua

Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году. В следующем году Украина ожидает от Фонда около 2,5 миллиарда долларов двумя траншами.