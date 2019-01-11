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Экономика Украины вырастет на 3% в 2019 году – Гройсман

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Премьер-министр озвучил, каким образом правительство достигнет 3% роста экономики Украины.
Гройсман спрогнозировал рост экономики Украины в 2019 году на 3%
Гройсман спрогнозировал рост экономики Украины в 2019 году на 3%
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на заседании Кабмина, что он прогнозирует рост экономики Украины на 3% по итогам 2019 года, передает NewsOne.

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"На 1 января 2019 года мы смогли сформировать резервы больше 20 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за предыдущие пять лет. Наше задание остается неизменным - нам необходимо укреплять экономику, создавать качественное производство, работать над созданием рабочих мест в Украине", - заявил Гройсман.

Он напомнил, что монетизация субсидий уже стартовала и военные пенсионеры уже получили перерасчет по пенсиям.

"Хотим сделать все, для того чтобы люди получили средства, которые им принадлежат, в том числе и как награду за энергосбережение и экономию", - отметил премьер.

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Он уверен, что планы развития должны строиться на среднесрочную перспективу, а не ближайшее время. Потому в 2019 году правительство выделило деньги на развитие медицины, образования, а также инвестировала в экономику и энергоэффективность.

"Это будет рекордный год по строительству дорог. Будем реализовывать и другие программы, в том числе и поддержку аграрной сферы и фермерства. Наше задание - рост экономики не менее 3% в 2019 году", - заявил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует рост средней заработной платы до 10,5 тыс грн в 2019 году.

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Теги: экономика украины, рост экономики, экономика украины 2019, премьер министр, Владимир Гройсман
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    11.01.2019, 17:11
Оценка:  +4
fkrfyfan
Как там на базаре?
nelci    11.01.2019, 17:21
Оценка:  +1
nelci
Надо развивать экономику , мечтает Гройсман, и в чем дело? Развивай!
FPN    11.01.2019, 17:47
Оценка:  0
FPN
Он хочет чужими руками развивать.
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