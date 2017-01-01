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Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года

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В прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 гривен, а в этом ожидается рост до 28,2.
Доллар превысит 30 гривен только в 2021 году, считают в Минфине
Доллар превысит 30 гривен только в 2021 году, считают в Минфине
Корреспондент.net

В ближайшие три года средняя стоимость доллара вырастет почти на три гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов за январь.

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"Обменный курс в гривнах к доллару США (в среднем за период) в 2019 году составит 28,2, в 2020 году - 29,7, в 2021 году - 30,4", - говорится в обзоре.

Согласно документу, в прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 грн.

В обзоре также сообщается, что в 2019 году рост экономики может замедлиться до менее 3%.

"Ключевые макроэкономические риски для негативного сценария в 2019 году - это рост напряжения на востоке Украины, дальнейшее усложнение доступа стран к международным рынкам капитала, глобальное снижение "аппетитов инвесторов к риску", снижение цен на рынках металлов и агропродукции, замедление темпов экономического роста стран ЕС", - говорится в обзоре.

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Эти факторы увеличивают вероятность недостижения прогнозируемого экономического роста на этот год в 3%, отметили в Минфине.

"В результате в 2019 году существует большая вероятность отклонения от официального прогноза в сторону понижения, чем повышения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось мнение экспертов о том, как выборы президента Украины повлияют на курс доллара в 2019 году.

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Теги: экономика, Минфин, гривна, курс валют, курс гривны, экономика Украины, курс доллара к гривне, гривна упала, падение гривны
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