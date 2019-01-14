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Шатдаун в США: Почти миллион госслужащих не получили зарплату

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Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений.
В США не работают многие правительственные учреждения
В США не работают многие правительственные учреждения
Getty Images

Приостановка работы части федеральных учреждений США (шатдаун) привела к тому, что несколько сотен тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) в пятницу, 11 января.

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По данным СМИ, 800 тысяч госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои обязанности, не получили сегодня заработную плату.

AP отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.

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Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Ранее сообщалось, что в США оценили потери экономики из-за "шатдауна". Рост американского ВВП может замедлиться и в итоге оказаться ниже обещанных Дональдом Трампом 3%.

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Теги: бюджет, США, зарплаты, чиновник, ВВП, чиновники, Трамп, Дональд Трамп, зарплата, шатдаун
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Peyot    14.01.2019, 10:37
Оценка:  0
Peyot
трампу - это как раз наруку, он так отвлекает нарот от того чт осливаект все позиции США в мире в пользу своего шефа из кремля!
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