Налоги на доход граждан нужно максимально снизить – Савченко

Финансист считает, что налоги должны быть снижены как минимум к 10-15%.

По мнению финансистов налог на доход нужно снизить до 10-15% depositphotos.com

Финансист Александр Савченко предложил снизить налоги на доходы украинцев до 10-15%, передает NewsOne.

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"Согласно уровня теневой экономики есть разные подсчеты, и это примерно от 35% до 55%, что является наибольшим показателем в мире", - рассказал Савченко.

Он считает, что на теневую экономику Украины влияет недоверие граждан к властям страны.

"Экономика во всем мире стала исторической наукой. Нельзя вывести экономическую модель с головы. Европа давно поняла, что законы не придумываются, а выводятся из "статус кво" жизни в стране. Нужно идти и спрашивать, сколько украинцы могут платить, хотят платить и будут платить", - заявил эксперт.

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Александр отмечает, что нынешние 32% необходимо снизить до 10-15%.

"И я уверен, что при таких условиях не выгодно будет не платить налоги, и украинцы начнут их платить. И сейчас количество людей, которые платят налоги, 10 миллионов, а было бы 24-25 миллионов", - подытожил Савченко.

Ранее сообщалось, что по мнению Владимира Гройсмана экономика Украины вырастет на 3% в 2019 году.