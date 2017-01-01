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После резкого падения НБУ укрепил гривну: Курс валют на 14 января

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Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 18,5 копеек – до 28,08 грн/долл, курс в покупке упал на 18 копеек – до 28,04 грн/долл.
На черном рынке в понедельник, 14 января, в среднем доллар можно купить за 28,05 грн
На черном рынке в понедельник, 14 января, в среднем доллар можно купить за 28,05 грн
bigmir.net

На 14 января, понедельник, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2815,3842 гривны (-11,6306);

– 100 евро – 3246,9826 гривны (-13,9790).

Так, гривна укрепилась более чем на 11 копеек – до 28,15 гривен за доллар, а евро подешевел на почти 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже и в покупке снизился на 18,5 и 18 копеек, соответственно – до 28,08 грн/долл и до 28,04 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Минфин назвал курс доллара на ближайшие три года. В прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 гривен, а в этом ожидается рост до 28,2.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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